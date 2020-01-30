الشرطة الإسرائيلية تستعد لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قالت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إنها قررت زيادة استعداداتها لصلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقالت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 "عقب تقييم للوضع، تم اتخاذ قرار بزيادة استعدادات الشرطة خلال صلاة الجمعة"، في المسجد الأقصى.
وأضافت "سوف تتخذ الشرطة إجراءات صارمة ضد أي نية لخرق النظام العام ".
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