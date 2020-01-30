«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
فتحت وزارة الصحة باب التقديم على وظائف شاغرة على برامج التشغيل الذاتي في تخصصات ” طب عام ، وتمريض ” ، وذلك لحاملي درجة البكالوريوس في التخصصين ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المستندات المطلوبة :
1- وثيقة التخرج ، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج .
2- الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل .
3- شهادة الإمتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول .
وحول موعد التقديم أبانت أنه متاح من يوم السبت القادم الموافق 1/ 2/ 2020 ، وسيكون متاح طوال العام لخريجي هذين التخصصين على أن يتم إعلان أسماء المرشحين بنهاية كل شهر ميلادي عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة .
التقديم من خلال الرابط التالي : هنــا
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