«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت وزارة الصحة باب التقديم على وظائف شاغرة على برامج التشغيل الذاتي في تخصصات ” طب عام ، وتمريض ” ، وذلك لحاملي درجة البكالوريوس في التخصصين ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المستندات المطلوبة :

1- وثيقة التخرج ، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج .

2- الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل .

3- شهادة الإمتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول .

وحول موعد التقديم أبانت أنه متاح من يوم السبت القادم الموافق 1/ 2/ 2020 ، وسيكون متاح طوال العام لخريجي هذين التخصصين على أن يتم إعلان أسماء المرشحين بنهاية كل شهر ميلادي عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة .

التقديم من خلال الرابط التالي : هنــا