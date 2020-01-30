كاميرا مراقبة تلتقط فيديو صادم لفشنيستا خليجية وهي تعنف ابنتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

Advertisements الخليج 365 - متابعات

تسبب فيديو التقطه كاميرا مراقبة داخلية للفاشينيستا الكويتية المعروفة نهى نبيل، يظهرها وهي تعنف وتوبخ ابنها الصغير بألفاظ نابية تخدش الحياء، في موجة من الجدل والانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وتصدر مقطع الفيديو خلال ساعات محدودة تراند "تويتر"، عبر وسم أطلق عليه رواد السوشيال ميديا (#نهى_نبيل)، نشره وتداوله متابعوها تحت وطأة الصدمة، معبرين عن استيائهم من هذا التصرف الذي اعتبروه شديد الإساءة للإعلامية الكويتية.

وظهرت نهى نبيل بالفيديو في بيتها تعنف ابنها الصغير بإشارات عنف وصوت عالٍ وألفاظ نابية في حضور زوجها الذي يبدو أنه فضل السكوت وعدم التدخل، ما أثار موجة غضب من قسوة التعامل مع طفل صغير وتعديها السافر على حقوقه وإهانته بهذا الشكل.