شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاء الكيلاني ترد على أخبار انفصالها عن تيم الحسن بصورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات ظهرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وهي تحتضن زوجها، الممثل السوري تيم الحسن، دون أن يظهر وجهه، وذلك بعد ساعات من انتشار أخبار توقعت انفصالهم.

Advertisements وردت الكيلاني بنشر صورة لها عبر خاصة "الستوري" في حسابها على إنستغرام. وأرادت كيلاني من نشر الصورة القول بأن كل ما تتناقله الأخبار هي مجرد شائعات لا أساس لها

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