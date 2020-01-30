بافيت يتبرع بـ46 مليون دولار لمزارعين تخلوا عن نبتة الكوكا في كولومبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدم المليونير الأمريكي هاورد بافيت، تبرعاً بقيمة 46 مليون دولار، لمساعدة المزارعين الذين تخلوا عن زراعة نبتة الكوكا في إحدى مناطق كولومبيا، حيث تتركز الكثير من الزراعات غير القانونية. وستستثمر هذه المبالغ في شق طرق ريفية في تيبو بمنطقة كاكاتومبو في مقاطعة نورتي دي سانتاندير عند الحدود مع فنزويلا، حتى يتمكن المزارعون الذين استغنوا عن هذه الزراعات من تسويق منتجات جديدة مثل الكاكاو.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه إن التمويل «سيوجه إلى مساعدة منتجي الكاكاو في هذه المنطقة على إيجاد زبائن في الأسواق العالمية».

وأكد هاورد بافيت نجل الملياردير وارن بافيت، أنه سيستمر في توفير المال إلى الحكومة وإلى كولومبيا التي باتت «تبتعد عن النزاع وتتجه نحو السلام». وأضاف «نعمل بجهد للتشجيع أيضاً على استبدال الزراعات غير المشروعة». وسبق لمؤسسة بافيت دعم مشاريع مختلفة في السلفادور وكينيا وتنزانيا.

وحتى العام 2018، كانت كاتاتومبو ثاني أكبر منطقة في زراعة الكوكا في كولومبيا أول منتج عالمي للكوكايين بحسب التقرير الأخير للأمم المتحدة.

وتتنازع مجموعات مسلحة عدة للسيطرة على زراعات أوراق الكوكا الممتدة على 33598 هكتاراً والتي تشكل المكون الرئيسي للكوكايين الذي يصدر لكل من الولايات المتحدة وأوروبا.