روسيا تغلق حدودها مع الصين لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا الخميس عن إغلاقه حدودها مع الصين التي تمتدّ على طول 4250 كلم، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن 170 شخصاً. وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن «أمراً وُقّع اليوم ودخل حيّز التنفيذ. نبلغ اليوم كل العالم بالإجراءات المتخذة لإغلاق الحدود في أقصى الشرق الروسي». ولم يعطِ رئيس الوزراء مزيداً من التفاصيل حول موعد الإغلاق ولا بشأن ما إذا كان الإقفال سيشمل أيضاً المرافئ.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية للصينيين اعتباراً من الخميس في مراكز العبور في الشرق الأقصى، وفي جيب كالينينغراد الروسي وفي سان بطرسبورغ ثاني مدن البلاد التي تلقى إقبالاً كبيراً من السياح.

ودعت السلطات أيضاً الروس إلى الامتناع عن أي رحلة إلى الصين «ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية».

ولم تسجّل موسكو على أراضيها أي إصابة بفيروس كورونا المستجدّ منذ تفشيه انطلاقاً من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر.