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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت في موقع إكسبو 2020 دبي، ساحة الوصل (اسم دبي القديم) التي ستكون القلب النابض للموقع ويبلغ قطرها 150 متراً، وتتسع لنحو 10 آلاف شخص، وستكون مركزاً رئيسياً خلال «إكسبو 2020 دبي» وبعد إسدال الستار على فعالياته. وتربط الساحة بين مناطق الموضوعات الثلاثة للحدث وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

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