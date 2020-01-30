دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Duo من جوجل يدعم الآن رسم الملاحظات وإرسالها © Tech World قدمت بواسطة

أتاحت جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيقها Duo ليدعم الآن ميزة رسم الملاحظات.

يعلم البعض عن التقارير التي أشارت عن قرب نهاية تطبيق أو خدمة Duo من جوجل، ولكن يبدو أن الامر كان مبالغًا فيه، حيث استمر التطبيق بالعمل وحتى أنه تلقى الكثير من الإضافات والتحسينات على مدار العام الماضي، أبرزها عدم حاجة التطبيق رقم هاتف للعمل، الآن هناك ميزة جديدة يمكنك تجربتها، بحيث أصبح يدعم التطبيق ميزة رسم الملاحظات على الشاشة.

وفي هذا السياق، أشارت جوجل:

“إننا نقدم هذه الميزة حيث حصلنا على تعليقات من المستخدمين بأنهم يبحثون عن طريقة مرئية أكثر للتواصل مع أصدقائهم عندما لا يكون أحدهم متاحًا للاتصال عبر مكالمة فيديو، وإنهم يرغبون في إرسال مذكرة موجزة لمرة واحدة داخل Duo”.

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أخيرًا، تعكس هذه الميزة الجديدة ميزات التعليقات التوضيحية والموجودة في خدمة جوجل كييب، مع وجود أنواع متعددة من الخطوط والخلفيات والأشكال، وكما هو الحال مع المكالمات، يتم تشفير هذه الملاحظات تشفيرًا تامًا، في الختام، الميزة متاحة لمستخدمي أندرويد ابتداءً من اليوم، ويجب أن تظهر للجميع بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

تحميل تحديث Duo على أندرويد.

التدوينة تطبيق Duo من جوجل يدعم الآن رسم الملاحظات وإرسالها ظهرت أولاً على عالم التقنية.