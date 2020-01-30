دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تغريم آبل 837 مليون دولار لانتهاك براءات اختراع معهد كاليفورنيا للتقنية مع Broadcom

هيئة المحلفين تقر بانتهاك آبل براءات اختراع معهد كاليفورنيا للتقنية وتفرض غرامة 837 مليون دولار ضدها، و270 مليون ضد Broadcom.

بعد نحو 4 سنوات من رفع معهد كاليفورنيا للتقنية “California Institute of Technology” قضية ضد شركة Broadcom وآبل لانتهاك براءات اختراق متعلقة بتقنيات WiFi، أقرت هيئة المحلفين بوجود دفع الشركتين ما يقارب من 1.1 مليار دولار كأضرار لصالج المعهد.

ستقوم آبل بدفع 837 مليون دولار من قيمة المبلغ، فيما ستقوم Broadcom بدفع القيمة المتبقية منها بحوالي 270 مليون دولار.

وتأتي هذه الغرامات بسبب استخدام الشركتين لتقنيات الشبكة اللاسلكية WiFi (802.11n و 801.11ac) في رقاقات الاتصال المستخدم في أجهزة آبل.

حيث طالب ممثلو معهد كاليفورنيا للتقنية بدفع آبل 1.40 دولارًا ودفع Broadcom مبلغ 0.26 دولارًا عن كل جهاز استخدم تقنياتها.

كانت آبل قد استخدمت رقاقات WiFi التي تستخدم تقنيات معهد كاليفورنيا في أجهزتها المختلفة، وهي رقاقات تطورها مع Broadcom التي تقوم بتصنيعها أيضًا. لذلك، فإن الوضع المعتاد من هذه الأمور هو الحصول على ترخيص من صاحب براءة الاختراع لاستخدامها التجاري بمقابل مادي محدد أو عبر عائدات عن كل جهاز مباع يستخدم التقنية، وهو ما لم تقم به الشركتان.

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بحسب موقع The Verge، فإن آبل ستقوم باستئناف الحكم الصادر، لكنها في نفس الوقت لم تتحدث عن أي تفاصيل أخرى.

يُشار أن الشركتين المغرمتين وقعتا على صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار قبل أيام.

المصدر:

The Verge

التدوينة تغريم آبل 837 مليون دولار لانتهاك براءات اختراع معهد كاليفورنيا للتقنية ظهرت أولاً على عالم التقنية.