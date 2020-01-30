دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تكشف عن أول الصور الرسمية لساعتها الذكية القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر Brian Shen اليوم أول الصور الرسمية لساعة Oppo الذكية، التي تظهر بتصميم منحني في الشاشة، على أن يتم الكشف عنها رسمياً لاحقاً خلال هذا الربع.

تستعد شركة Oppo قريباً للإعلان الرسمي عن أول ساعة ذكية من الشركة، ولقد كشف اليوم عن الصور التي توضح تصميم الساعة القادمة.

أشارت الكثير من الشائعات سابقاً إلى خطط Oppo لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية، ولقد أكدت الشركة على هذه الشائعات للمرة الأولى خلال حدث INNO DAY الشهر الماضي، كما أشارت إلى خططها لإطلاق الساعة الذكية في الربع الأول من 2020.

كما أكد Brian Shen على أن ساعة Oppo الذكية ستكون من بين أفضل إصدارات هذا العام، وأشار إلى أن الشركة إستخدمت شاشة مرنة بتصميم منحني ليقدم عرض أفضل للمستخدم.

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من جانب أخر تكشف الصور الرسمية لساعة Oppo عن تصميم ذهبي لامع لإطار الساعة الذكية، كما تأتي باثنان من الأزرار في الجانب الأيمن، وما يحاكي إشعارات ضوئية على الزر، أيضاً يظهر ثقب خاص بالميكروفون بين الأزرار، لذا من المتوقع أن تدعم إستقبال المكالمات الصوتية.

وتشير تسريبات أخرى إلى أن Oppo ستقدم نموذج 5G من ساعتها الذكية، أو نموذج يدعم إجراء المكالمات الصوتية بشكل مستقل، أيضاً تكشف الصورة عن سوارة من السيليكون للساعة الذكية، ومن المتوقع أن توفر الشركة إصدار بسوارة من الجلد أيضاً.

يذكر أن التوقعات تشير أيضاً إلى أن Oppo ستقدم إصدارها الأول من الساعات الذكية خلال فعاليات مؤتمرها المرتقب للإعلان الرسمي عن هواتف OPPO Find X2 خلال الشهر المقبل.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تكشف عن أول الصور الرسمية لساعتها الذكية القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.