فرار آلاف المدنيين فى قرى وريف إدلب لاشتداد القصف على مدينة سراقب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد فريق الدفاع المدنى السورى، اليوم الخميس، بأن آلاف المدنيين فى مدن وقرى ريف إدلب فروا باتجاه الحدود السورية -التركية شمالاً، بعد اشتداد القصف خلال الساعات الأخيرة واقتراب القوات الحكومية من السيطرة على مدينة سراقب، وأكد الفريق، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن المدنيين يعيشون ظروفًا صعبة، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة واستحالة العثور على منزل أو حتى خيمة، نظرًا لموجات النزوح الكبيرة التي وصلت إلى المنطقة خلال الشهرين الماضيين واكتظاظ المنطقة الحدودية بالنازحين. وسيطرت وحدات من الجيش السورى،على قرى (جوباس - مرديخ - معردبسة) شمال مدينة "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبى الشرقى من الإرهابيين ، وذلك بعد تدمير آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وتحصيناتها فيها، وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، أن وحدات الجيش تابعت عملياتها المكثفة في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية الفارة من مدينة "معرة النعمان" باتجاه القرى السابق ذكرها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وخاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين داخلها بعد تمهيد نارى بسلاحى المدفعية والصواريخ وتدمير تحصيناتهم فيها. Advertisements وأوضحت أن الاشتباكات انتهت بالسيطرة على القرى بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وفرار من تبقى منهم باتجاه مدينة "سراقب"، حيث تتعامل وحدات الجيش معهم بالأسلحة المناسبة. يشار إلى أن وحدات الجيش السوري قد طهرت، خلال الأيام القليلة الماضية، مدينة "معرة النعمان" و28 بلدة وقرية من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي، وذلك خلال عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد للتنظيمات الإرهابية التي تستمر بالاعتداء على المناطق الآمنة والمدنيين ونقاط تمركز الجيش بالقذائف المتنوعة.

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