شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يتوجه للجزائر الأحد المقبل فى أول زيارة رسمية للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس التونسى قيس سعيد، يوم الأحد المقبل إلى الجزائر، فى زيارة رسمية تأتى بدعوة من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وذكرت الرئاسة التونسية فى بيان اليوم الخميس "أن هذه الزيارة تشكل أول محطة في الزيارات الرسمية إلى الخارج، فضلا عن كونها تمثل تنفيذا لتعهد التزم به رئيس الجمهورية عند أدائه اليمين الدستورية فى 23 أكتوبر 2019".

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون بين الدولتين في العديد من المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة، كما ستمثل فرصة لمزيد من التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي صدارتها الوضع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، استقبل أمس الأربعاء، بقصر قرطاج، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، وأكد حرص بلاده على إنجاح الدورة الـ18 للقمة العالمية للفرنكوفونية، التى من المقرر أن تستضيفها تونس يومى 12 و13 ديسمبر 2020، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح القمة، وكذلك استعراض نتائج عمل المؤتمر الوزارى الأخير للفرنكوفونية والأولويات الجديدة المطروحة.

وشدد الرئيس التونسى، على أهمية اللغة باعتبارها تمثل ماهية الشعوب وخصوصياتها، مبينا أن قمة الفرنكوفونية ستكون فرصة لتلاقى ممثلى الدول الناطقة بالفرنسية، وهى أيضا دول تتميز بالثراء وبتعدد اللغات، مشيرا إلى أهمية أن تكون تونس أول بلد عربى يحتضن هذه القمة.

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