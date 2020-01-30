شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الأردن يعلن عن مفاجأة علمية بمناسبة عيد ميلاد والده الـ 58.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، والده الملك عبد الله الثانى العاهل الأردني بمناسبة عيد ميلاده الـ58، ونشر الأمير الحسين صورة تجمعه بوالده على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الخميس، وهم يرتدون الزى العسكري وعلق عليها قائلا: "كل عام وجلالة سيّدنا بألف خير. دمت بصحة وعافية ورضا"، حيث تحل اليوم مناسبة عيد ميلاد العاهل الأردني وسط تهنئة من الأسرة الهاشمية بهذه المناسبة.

وأعلن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى عن 50 بعثة دراسية في جامعة الحسين التقنية هذا العام هدفها تمكين الشباب حتى يتأهلوا لسوق العمل مستقبلا لان الملك عبد الله الثانى من داعمى الشباب، مفيدا بأن المعلومات عن البعثات الدراسية ستكون متوفرة من صباح غدا على موقع الجامعة الالكترونية.



ولى العهد الاردنى يهنأ والده بعيد ميلاده

كما أجرى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، مداخلة هاتفية مع عبر اثير الإذاعة الأردنية، وهنأ فيها والده ملك الأردن بمناسبة عيد ميلاده قائلا: "نبارك لسيدنا وللأسرة الملكية بعيد ميلاده الـ58 وبقول له كل عام وانت بخير يا أغلى الرجال وكل مواقفك ثابتة ومشرفة، وأقوله على مدى ال20 سنة الماضية كنت أنت الأب الحنون للجميع وقائد نستمد منه القوة والإصرار، وعلمتنا أن مخافة الله وحب الوطن أنهم أساس لكل النجاح وكنت مثال على العمل بإخلاص ونتعلم منه دائما".

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ولى العهد وملك الاردن

وكان قد التقى الملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولي العهد، في العقبة الأحد الماضى، مع ممثلى المجتمع المحلى فى محافظة العقبة، من أعيان ونواب ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء البلديات فيها.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال الملك، خلال اللقاء، الذى حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، "تحياتى لأهلي وربعى في محافظة العقبة"، مشيرا جلالته إلى أنه سيجتمع مع أهل الجنوب خلال الشهور المقبلة، للوقوف على المشاكل في المنطقة.