شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح تدعو الفلسطينيين لتحمل المسئولية وتفعيل المقاطعة للبضائع الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، اليوم الخميس، كافة أبناء الشعب الفلسطينى لتحمل المسئولية الوطنية بالكلمة والفعل الشعبى المقاوم، وتفعيل المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وقطع الطريق على صناع الفتن والشائعات، وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن ثوابت الشعب الفلسطينى النضالية ترتكز على الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة، وتكريس نهج المقاطعة، والانتفاض فى وجه المخطط الاستعمارى على كافة المستويات الشعبية والسياسية والقانونية.

وأكد القواسمى، أن الشعب الفلسطينى يصنع بصموده أبلغ معانى العزة والكرامة والكبرياء والشموخ، ويقف متمسكا بالقدس عاصمة، وبأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، رافعا راية العزة والكرامة والحقوق المشروعة، قائلا "نكرس جميعا بمسؤولية عالية الوحدة الوطنية فى الميدان والسياسة، فى رسالة واضحة عنوانها شعب واحد ومصير واحد وهدف واحد، أن نكون وسنكون".

و فى السياق ذاته، شهد قطاع غزة،، ضراب شامل أمس الأربعاء، رفضًا لخطة ترامب للسلام التى أعلنت الإدارة الأمريكية عنها بالأمس وتلبيةً لدعوة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية؛ وشل الإضراب العديد من المدارس فى قطاع غزة بالإضافة الى اغلاق المحال التجارية لأبوابها بينما عملت المستشفيات والدوائر الصحية كالمعتاد، ورفع مواطنون العلم الأسود على أسطح المنازل تعبيرًا عن حالة الغضب وفقا لدعوة القوى الوطنية.

Advertisements

أكد بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن الإضراب يأتى لتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل وأمريكيا أن خطة ترامب للسلام المشؤومة لن تمر، وسيقاومها الشعب الفلسطينى بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها.

واعتبرت أن خطة ترامب للسلام تمثل "حلقة جديدة من حلقات المخططات الأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية"، ودعت الجماهير للاستمرار بالمشاركة فى الفعاليات التى ستنفذ رفضًا لخطة ترامب وبهدف إسقاطها.

بدوره قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التى تتطلب تغيير الدور الوظيفى للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزى والوطنى.