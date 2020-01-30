النظام السوري يسيطر على 6 قرى في إدلب

إدلب/ الخليج 365

سيطرت قوات النظام السوري، مدعومة بالميليشيات الإيرانية والطائرات الروسية، الخميس، على 6 قرى جنوب شرق محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وتشهد مناطق الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، والريف الغربي الجنوبي لحلب، والمشمولتين باتفاق خفض التصعيد في إدلب، اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة السورية، وقوات الأسد، بحسب مصادر محلية.

وبعد سيطرتها مؤخرا على معرة النعمان، تواصل قوات الأسد التقدم باتجاه مدينة سراقب، حيث سيطرت على 6 قرى هي خان السبل، ولوف، وقمحانة، وتل دبس، وجرادة، وبلدة معر دبسة.

وبهذا باتت القوات السورية على قرابة 10 كم فقط من سراقب.

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وتمكنت قوات المعارضة من استعادة منطقة "جمعية الصحفيين" غربي حلب، صباح الخميس، بعدما كانت قد فقدت السيطرة على 4 نقاط في منطقة الراشدين، أمس الأربعاء.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "لم يتبق شيء اسمه "مسار أستانة" علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجددا والنظر فيما يمكن أن نفعله، في حال التزمت روسيا باتفاقي سوتشي وأستانة، فإن تركيا ستواصل الالتزام بهما".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.