موريتانيا تنفي إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية على أراضيها

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365



نفت موريتانيا الخميس وجود قاعدة عسكرية إماراتية على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن مصدر بوزارة الدفاع(لم تسمه) نفيه ما أسماه "شائعات تناولتها وسائل إعلام قبل أيام بشأن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية شمالي البلاد".

وقال المصدر إن "موريتانيا ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع دولة الإمارات تقوم على" مبدأ المصالح المشتركة والتعاون في كافة المجالات بما في ذلك التعاون العسكري".

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وكانت وسائل إعلام موريتانية ذكرت خلال الأيام الماضية أن الإمارات قررت إنشاء قاعدة عسكرية من خلال تمويل مشروع تطوير مطار عسكري شمالي البلاد.

وتسعى الإمارات إلى السيطرة على عشرات الموانئ والتواجد في سواحل عديد من دول العالم، لاسيما في القارة الإفريقية التي تمتلك فيها قواعدا عسكرية في جيبوتي وإريتريا، إلى جانب وجودها العسكري في ليبيا عبر دعمها قوات خليفة حفتر.



وتدير الإمارات وتسيطر على نحو 78 ميناءً في 40 دولة، فيما تحاول السيطرة على موانئ أخرى وتعطيلها وتدميرها؛ اعتقادا بأنها "ستؤثر سلبا على موانئها وحركتها التجارية"، بحسب تقارير دولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.