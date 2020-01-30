مصرع شخصين في تفجير سيارة مفخخة بتل أبيض السورية

تل أبيض/الخليج 365

قتل مدنيان وأصيب 4 آخرون، الخميس، في تفجير سيارة مفخخة، بمدينة تل أبيض شمالي سوريا، الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

ووقع التفجير في منطقة جمارك تل أبيض، والتي يسيطر عليها الجيش التركي وقوات الجيش الوطني السوري.

التفجير الذي وقع عبر سيارة مفخخة، أدى إلى مصرع مدنيين وإصابة 4 آخرين، كحصيلة أولية.

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ووجهت السلطات الأمنية في المنطقة، أصابع الاتهام إلى تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، مبينة أن التنظيم تهرّب من تبني التفجير بسبب ما أدى إليه من خسائر في صفوف المدنيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.

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