تونس: السلام العادل يمرّ عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت تونس، الأربعاء، أن إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمرّ وجوبا عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية تعليقا على "صفقة القرن" المزعومة، التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقالت الخارجية التونسية، إنها "تتابع بقلق بالغ ما تمّ الإعلان عنه بخصوص مبادرة الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية".

وأضافت أنه "من منطلق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، فإن إحلال السّلام العادل والشّامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمرّ وجوبا عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".

Advertisements

وجدّدت تونس "التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكدت "وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبيّ من أجل استعادة حقوقه المشروعة ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى استئناف مسار السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو حقّ غير قابل للسقوط بمرور الزمن".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن خطة "صفقة القرن" التي رفضتها تركيا وعدة دول والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.