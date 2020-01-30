الكويت: الحل العادل للقضية الفلسطينية بقرارات الشرعية الدولية

الكويت/ الاناضول

قالت وزارة الخارجية الكويتية، الاربعاء، إن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة، اطلعت الخليج 365 على نسخة عنه.

وأوضح البيان أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، في مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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وأضافت أنها "تقدر عاليا مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من سبعين عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة".



وأكدت موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني.



ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها تركيا وعدة دول والسلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.



وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.