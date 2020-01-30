الجزائر: حق الفلسطينيين في دولة عاصمتها القدس "غير قابل للتصرف"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، مساء الأربعاء، دعمها لحق الشعب الفلسطيني "غير القابل للتصرف"، في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، في أول رد فعل رسمي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "صفقة القرن" المزعومة.

وحسب البيان، فإنه "على إثر الإعلان عن ما يسمى بصفقة القرن، تجدد الجزائر، دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية، ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيّدة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع "تؤكد الجزائر، أنه لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم".

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وأعربت الجزائر، "عن تمسكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية ببيروت، والمبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة - كل الأراضي العربية - مقابل السلام، في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و338".

ودعا البيان، "إلى التحلي بروح المسؤولية وإلى ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته، وإلى أهمية تنسيق العمل العربي والدولي المشترك من أجل تجاوز الانسداد القائم".

والثلاثاء، أعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" المزعومة، التي رفضتها تركيا والسلطة وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.