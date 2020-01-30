شركات تركية لإعادة إعمار مطار الموصل الدولي

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365



أعلن محافظ نينوى في شمالي العراق نجم الجبوري، أن موعد انطلاق إعمار مطار الموصل الدولي، سيكون منتصف فبراير/ شباط المقبل، فيما بيّن أن مجموعة شركات تركية ستتولى عملية الإعمار.



وذكر الجبوري، في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، أن "منتصف فبراير المقبل سيشهد انطلاق العمل بإعمار مطار الموصل".



وأشار إلى أن "الاتفاق على موعد الإعمار، جاء بعد تأييد الحكومة الاتحادية في بغداد للبدء بإعمار المطار بالكامل".



كانت محافظة نينوى، تسلمت مطار الموصل الدولي في 5 شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال احتفالية رسمية، بعد الانتهاء من مشروع إزالة الألغام الذي تموله الولايات المتحدة والذي استمر 18 شهراً.



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وتعرض مطار الموصل، الذي يرجع تاريخ إنشائه لعام 1920، إلى التدمير أثناء سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل شمالي البلاد عام 2014، والعمليات العسكرية اللاحقة لطرد التنظيم في 2017.



وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سلم السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز عرضاً استثمارياً للحكومة العراقية، لإعادة إعمار مطار الموصل من قبل شركتي كاليون وكورك التركيتين.



وقال يلدز أثناء تقديم العرض للحكومة العراقية، إن "التصاميم الموضوعة راعت محورين أساسيين هما جودة المواصفات الفنية والتقنية في الإنشاء، وعكس الوجه الحضاري للموصل".

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