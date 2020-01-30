رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الروسي التطورات بإدلب

أنقرة/ الخليج 365

بحث رئيس الأركان التركي يشار غولار، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، التطورات الأخيرة في مدينة إدلب السورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، الخميس، أوضحت فيه أن غولار أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي.

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وأضافت أن غولار وغيراسيموف تباحثا حول التطورات الأخيرة في مدينة إدلب السورية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.