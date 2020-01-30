“الأرصاد”: المملكة تتأثر بمنخفضات سريعة

صحيفة الخليج الالكترونية قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن المملكة تتأثر هذه الأسابيع بمرور منخفضات سريعة تصاحبها تقلبات جوية ما بين يوم وآخر. ودعت “الأرصاد” الجميع إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر.

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