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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة أمريكية تغرم "أبل" و"برودكوم" 1,1 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
غرمت محكمة أمريكية في لوس أنجلوس شركتي "أبل" و"برودكوم" 1,1 مليار دولار إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بعد إدانتهما بتهمة انتهاك عدة براءات اختراع مسجلة باسم هذه الجامعة حول البث اللاسلكي.
وقررت هيئة المحلفين الحكم، الأربعاء، على "أبل" بدفع 837 مليون دولار إلى مقدمي الشكوى وعلى "برودكوم" لصنع أشباه الموصلات بدفع 270 مليون دولار.
وكان معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) في باسادينا قرب لوس أنجلوس باشر ملاحقات قضائية منذ عام 2016، معتبرا أن منتجات "أبل" مثل أجهزة "آيباد" وحواسيب "ماك"، تحوي مكونات إلكترونية تصنعها "برودكوم" تنتهك براءات اختراع مسجلة باسمه.
وقالت الجامعة في بيان: "نحن سعداء لأن هيئة المحلفين خلصت إلى أن أبل وبرودكوم انتهكتا براءات اختراع كالتك"، مشيرة إلى أنها "منظمة لا تبغي الربح مكرسة للتعليم العالي"، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من أجل تنفيذ مهمتها بشكل جيد.
وأكدت "أبل" و"برودكوم" أنهما تنويان استئناف الحكم.
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