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هجوم إلكتروني يستهدف مكاتب للأمم المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

هجوم إلكتروني يستهدف مكاتب للأمم المتحدة

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن هجوما إلكترونيا استهدف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مكاتبها بجنيف وفيينا الصيف الماضي.

 

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن "(المسؤول) عن تنفيذ الهجوم على تكنولوجيا المعلومات (بمكاتب المنظمة) لا يزال غامضا وغير واضح، لذلك لا يمكننا تحديد أي مهاجم محتمل بعد".

 

وأضاف أن الخادم الإلكتروني المستهدف في جنيف لم يكن يحتوي على بيانات حساسة، وأنه تم احتواء الضرر الناتج عن الهجوم.

 

وقال دوجاريك إن "التهديد بهجمات مستقبلية لا يزال مستمرا"، وإن "الأمانة العامة للأمم المتحدة تكتشف وتستجيب لعدة هجمات على مستويات مختلفة من التعقيد على أساس يومي".

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