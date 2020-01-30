كورونا يجمد أنشطة الشركات في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلسلة متاجر الأثاث السويدية "إيكيا"، الخميس، إغلاق جميع متاجرها في السويد بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد وارتفاع عدد ضحاياه إلى نحو 170 حالة وفاة في الصين.



وبعد إعلان مجموعة إيكيا أمس، اعتزامها إغلاق نصف عدد فروعها في الصين تقريبا، عادت الخميس، وأعلنت اعتزامها إغلاق جميع الفروع في الوقت الراهن، بجسب وكالة الأنباء الألمانية.

كان عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية قد أعلن خلال الأيام الأخيرة وقف أو تقليص عدد رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس.

كما أعلن عدد كبير من الشركات الصناعية مثل تويوتا موتور اليابانية وقف إنتاجها في الصين حتى يوم 9 شباط/فبراير المقبل بسبب أزمة كورونا.

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وذكرت شركة المقاهي الأمريكية "ستارباكس"، أمس، أنها أغلقت نصف منافذها البالغ عددها نحو 4 آلاف في مختلف أنحاء البلاد، بينما أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية للسيارات أنها ستوقف العمليات في مصانعها الصينية حتى التاسع من فبراير/شباط المقبل على الأقل.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة "لايون إير" الإندونيسية للطيران أولى شركات الطيران الكبرى التي توقف جميع رحلاتها المباشرة إلى ومن جميع المطارات في البر الرئيسي الصيني. وذكرت شركات "إير كندا" و"يونايتيد أيرلاينز" و"جتستار ايجا" أنها ألغت رحلات محددة إلى الصين.

كانت الصين قد أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 170 وفاة و7711 إصابة.

جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في إقليم خوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان للجنة الصحية في الإقليم.

كما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في هونج كونج و8 في تايوان.