وزير المالية المصرية للمتهربين من الضرائب: "لن نتسامح في حقوقنا"

قال محمد معيط وزير المالية المصرية، إن الحملات التي شنتها وزارة المالية على عدد من المحلات في المولات الكبرى مثل سيتي ستار ومول العرب متهربون من سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتابع" معيط" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر لمكتب ارنست ويونغ للمحاسبة للحديث عن تطوير المنظومة الضربية، "اكتشفنا أن تلك المحلات تحصل ضريبة القيمة المضافة من المواطنين ولا تعطيها للدولة"، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتسامح في حق من حقوقها وقامت بعمل محاضر تهرب ضريبي لتلك المحلات.

وأضاف "معيط" ان إجراءات ميكنة المنظومة الضريبة كشفت أن إجمالي عدد ممولي ضرائب يبلغ 3 مليون ممول، والمسجل على المنظومة فقط 216 ألف، وهو ما يعني ضعف الضرائب المحصلة التي تعتمد الدولة عليها بنسبة 75%.

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