الكويت.. وزيرة الشؤون غدير أسيري تتقدم باستقالتها رسمياً

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Ayam قدمت بواسطة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري في تصريح لـ «القبس»، أنها تقدمت باستقالتها رسمياً، اليوم الخميس، وتم قبول الاستقالة. وكانت مصادر مطلعة لـ«القبس» كشفت، مساء أمس، أن اليوم الخميس سيكون حاسماً لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.غدير أسيري، حيث ستكون بين خيارين: الاستقالة أو الإقالة، في وقت يتزايد عدد النواب المؤيديين لطرح الثقة فيها قبل جلسة 4 فبراير المقبل. وكان آخر النواب الذين أعلنوا عزمهم طرح الثقة بالوزيرة أسيري، النائب عبدالله الرومي، الذي كان علامة فارقة في سحب ثقة الوزيرة. وصبَّت القرارات الأخيرة، التي أصدرتها أسيري، «الزيت» على «نار طلب طرح الثقة»، المدرج على جلسة 4 فبراير المقبل، وأحدثت تحولات في مواقف النواب، لا سيما بعد قرارها الذي ألغت بموجبه 17 صلاحية من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتعلّقت قرارات الوزيرة بقضايا ذات صلة بالتعيين والنقل والندب وتدوير الوظائف الإشرافية وتعديل أوضاع الموظفين، ورفع المستوى الوظيفي، والمكافآت المالية مقابل الأعمال الممتازة.

المصدر: القبس