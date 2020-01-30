الادعاء الياباني يصدر مذكرة اعتقال بحق غصن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty كارلوس غصن قالت وكالة كيودو للأنباء، الخميس، إن ممثلي ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو، أصدروا مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق، بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

وأضافت الوكالة أن الادعاء أصدر أيضا مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وشخص آخر، للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان، حسبما نقلت "رويترز".

وفر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال أموال الشركة.

ويأتي إصدار مذكرة اعتقال غصن، بعد يوم على تفتيش وحدة التحقيق الخاصة في مكتب مدعي طوكيو، مكتب أحد المحامين السابقين لرجل الأعمال الهارب، بهدف محاولة فهم عملية الهروب من اليابان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "أن أتش كيه" اليابانية مفتشين بزي مدني توجهوا، الأربعاء، إلى المبنى الذي يشغله جونيشيرو هيروناكا ومساعدوه في قلب طوكيو.

ونقلت القناة عن مصدر مجهول الهوية قريب من التحقيق قوله إن المفتشين "بدأوا تفتيش المكتب"، وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا المعلومات نفسها.

وكانت وسائل إعلام يابانية، قد ذكرت في وقت سابق السلطات اليابانية أصدرت، مذكرة اعتقال بحق كارول، زوجة غصن لاتهامها بالشهادة الزور.

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فيديو مقدم من Reuters

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جدير بالذكر أن السلطات اللبنانية أكدت في وقت سابق أنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق كارلوس غصن، وإنه دخل البلاد بصورة قانونية.