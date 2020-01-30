دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف تحل مشكلة بطء اللابتوب؟

أصبح اللابتوب جزء أساسياً من حياة كل منا، سواء كان استخدامه بغرض العمل أو الترفيه، وهو ما يجعل مشكلة بطء اللابتوب أمراً مزعجاً قد يقضي الشخص وقتاً طويلاً لحله بلا جدوي.

إلا أن خبراء التقنيات لديهم عدة نصائح لتسريع اللابتوب، والتي يستغرق تنفيذها دقائق معدودة، إلا أن من شأنها تحسين أداء الجهاز بشكل ملحوظ.

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ووفقاً لهؤلاء الخبراء، فمن الضروري إغلاق كل البرامج غير المستخدمة التي تعمل في خلفية اللابتوب، حيث أنها تستخدم موارد التشغيل بشكل كبير دون داع، كما أنه إغلاقها يساهم في رفع كفاءة تشغيل البرامج التي تعمل في الوقت الحالي.

وينصح الخبراء أيضاً بغلق جميع المواقع التي لا يتم تصفحها حالياً، وفي حالة عدم ملاحظة أي تحسن في أداء اللابتوب، فيجب حينها إعادة تشغيل الجهاز للحصول على نتائج أفضل، وكذلك لتحسين سرعة نظام التشغيل.

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أما آخر النصائح التي يقولها خبراء التقنيات للتغلب على بطء اللابتوب، فهي امتلاك قرص تخزين من نوع SSD في حالة عدم وجود واحداً على الجهاز، حيث أن هذا ينعكس إيجابياً على سرعة اللابتوب.المزيد:

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