شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء راشد يستضيف مؤتمر إيكوميا الدولى للمراسى بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت مراسي "بي آند أو" اليوم أن ميناء راشد سيكون مقر انعقاد مؤتمر المجلس العالمي لجمعيات الصناعات البحرية "إيكوميا" الدولي للمراسي الذي سيعقد تحت شعار "المراسي وتمكين السياحة والاقتصادات" في الفترة من 13 ولغاية 15 أكتوبر المقبل.

ويركز المؤتمر على اللوائح والأنظمة البحرية والعقبات والبحث عن أفضل ممارسات الاستثمار وتغيير النظرة السائدة حول المراسي بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة وكذلك تغير المناخ واستدامة البيئة وغيرها من الموضوعات.

ومن خلال الربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب يوفر المؤتمر فرصة لصناعة المراسي المتنامية في المنطقة لتبادل الخبرات والابتكارات والاطلاع على أحدث التكنولوجيا التي تتبناها الأسواق المتقدمة في مجال التعامل مع اليخوت.

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وقال محمد المناعي الرئيس التنفيذي لـمراسي "بي آند أو" ورئيس "راسينا" المنصة التي تجمع مراسي دبي تحت مظلة سلطة مدينة دبي الملاحية أنه مع الإعلان عن موعد ومكان الحدث يبدأ العد التنازلي بالنسبة لنا لجعل مؤتمر "إيكوميا" الدولي للمراسي 2020 حدثاً لا يُنسى لعشاق المراسي وللمجتمع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة ..معتبراً أن ميناء راشد - أحد المرافئ الرئيسية في دولة الإمارات - سيكون المكان المثالي لاستضافة ألمع الأسماء في قطاع المراسي العالمي.

وأضاف أنه من خلال جمع دبي لقادة وشركات صناعة اليخوت والقوارب في العالم سيقدم الحدث الفائدة المرجوة للقطاع البحري المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة ..ويتزامن الحدث مع بداية معرض إكسبو 2020 دبي وسيثبت أنه عامل جذب ممتاز لمحبي اليخوت من جميع أنحاء العالم.

من جهته قال أودو كلاينز الأمين العام لمنظمة إيكوميا أن اختيار مكان مؤتمر إيكوميا الدولي للمراسي 2020 يبعث برسالة قوية نحو استخدام الموارد القائمة فلقد كان ميناء راشد ميناء السفن التجارية لدبي وأعيد تصميمه لتقديم خدمات مراسي اليخوت والمرافق الترفيهية والمطاعم ومعالجة الجوانب بالاستدامة ..معرباً عن تفاؤله بانعقاد المؤتمر في هذا الموقع.

وستكون البنية التحتية لميناء راشد محط أنظار لكثير من منسقي الفعاليات بما في ذلك تلك التي ستقام على متن سفينة سياحية سابقة تم تحويلها إلى فندق وقاعة للفعاليات الكبرى.