شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير البلدية الكويتية وزيرا للشئون الاجتماعية بالوكالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز التواصل الحكومى الكويتى المتحدث باسم مجلس الوزراء طارق المزرم اليوم الخميس، صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة غدير أسيرى، وقال المزرم - فى بيان، إنه تم تعيين وزير البلدية وليد الجاسم بدلا منها بالوكالة، كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة غدير أسيرى، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تقدمها باستقالتها رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشباح صباح خالد الحمد الصباح.

يشار إلى أن عددا من نواب مجلس الأمة الكويتى، قد طالبوا أمس رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بإقالة وزيرة الشئون الاجتماعية، خاصة بعد تزايد عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة فيها قبل جلسة 4 فبراير المقبل، عقب الاستجواب الذي خضعت له في 21 يناير الجاري، ثم إصدارها قرارا بإلغاء 17 صلاحية من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من بينها صلاحيات تتعلق بقضايا ذات صلة بالتعيين والنقل والندب وتدوير الوظائف الإشرافية وتعديل أوضاع الموظفين ورفع المستوى الوظيفي والمكافآت المالية.

وقدمت د. غدير أسيرى وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية استقالتها، وقالت الوزيرة الكويتية، فى تصريح لها إن رئيس مجلس الوزراء الكويتى قبل استقالتها من منصبها فعليا، ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، فان الوزيرة المستقيلة أثارت حفيظة عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى بجملة قرارات، استبقت بها جلسة التصويت على طرح الثقة المقررة فى 4 فبراير المقبل.

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ووفقا للصحيفة، أصدرت غدير، قراراً بسحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة د. شفيقة العوضي، أمس الأول، قبل أن تقرر، أمس، تعيين 16 عضواً فى عدد من الجمعيات التعاونية.

وأعلن النائب الكويتى راكان النصف، أمس، تأييده طرح الثقة بالوزيرة بعد قرار تجميد العوضي، مضيفاً، في تغريدة على «تويتر»، أن اعتراضه على استجواب أسيري لعدم دستوريته انتهى مع صعودها المنصة وقبولها مناقشته.

وأكد النصف أن سحب صلاحيات العوضى، التى عُرف عنها مكافحة مدعى الإعاقة وإصلاحاتها داخل الهيئة، يشكل خطورة، لاسيما فى هذا التوقيت، مما يستدعي طرح الثقة بالوزيرة.