شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الصومالية تفكك خلية تابعة لحركة الشباب فى مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في الصومال تفكيك خلية تابعة لحركة الشباب بالعاصمة مقديشيو، وأوضحت الوكالة -حسبما ذكر راديو (شابيلى) الصومالى اليوم الخميس، أنه تم خلال العملية مصادرة متفجرات وأجهزة إلكترونية وكميات كبيرة من الأسلاك والقذائف الصاروخية.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا، أعلنت مصرع أحد عناصر حركة الشباب المتمردة، فى قصف جوى بمحيط بلدة جيليب جنوبى الصومال، وأوضحت القيادة الأمريكية، فى بيان نقله راديو "شابيلي" الصومالى، الثلاثاء الماضى، أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، واستهدفت عناصر حركة "الشباب"، ولم يسفر عنها سقوط ضحايا من المدنيين.

يشار أن الحكومة الصومالية، قد تعهدت فى وقت سابق، بتكثيف العمليات العسكرية ضد حركة الشباب المسلحة، وقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار عمر - وفقًا لراديو (شابيلي) الصومالى اليوم الأحد "إن العمليات التى تنفذ بالتعاون مع قوات من بعثة حفظ السلام الأفريقية والولايات المتحدة تكشف قدرة قوات الأمن الحكومية على تأمين البلاد".

وأضاف "أن القوات الصومالية والقوات الأمريكية أجرت سلسلة من العمليات العسكرية خلال اليومين الماضيين استهدفت إرهابيين معروفين فى بلدتى (جولى - كونيو بارو) التى يسيطر عليها حركة الشباب.

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وكان مسئولون محليون فى الصومال أعلنوا مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل السبت، فى تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الصومالى وحركة "الشباب المتطرفة فى منطقة قريبة من محافظة "هيران" الواقعة بجنوب وسط البلاد.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن المنطقة لازالت تحت سيطرة الحكومة حتى بعد الهجوم الذى شنه مسلحو "الشباب".

وأفادت تقارير صادرة عن المنطقة بأنه من المتوقع إرسال الحكومة الصومالية قوات تعزيزية إلى المنطقة لدعم القوات المحلية المتواجدة بها.

يذكر أن "الشباب" تشن هجمات مسلحة تستهدف المناطق التى تيسطر عليها الحكومة، المدعومة من الأمم المتحدة، فى وسط وجنوب الصومال، فى محاولة لفرض السيطرة والاستحواذ عليها.