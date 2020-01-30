شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للكهرباء": 3 مراحل لاكتمال مشروع العداد الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية، سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وأن الفترة المقبلة ستشهد بدء المرحلة الأولى؛ وفقًا للخطط التنفيذية والجدول الزمني المعتمد لتركيب 10 ملايين عداد ذكي.

وبيّنت "السعودية للكهرباء" أن المرحلة الثانية، ستشمل ربط أنظمة الاتصالات، وصولًا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة بربط أنظمة الفوترة.

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وأشارت الشركة إلى أنه لن يترتب على المشترك أي تكاليف جراء استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، وأنها ستتواصل مع المشتركين دوريًّا؛ لإطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

يُذكر أن مشروع العدادات الذكية (SMP)، الذي وقّعت الشركة السعودية للكهرباء، مؤخرًا عقود ترسيته، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020، وهو مشروع متكامل يشمل تركيب العدادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات، ومركز تشغيل العدادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عداد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.



