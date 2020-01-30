شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على 3 قرى بريف إدلب الجنوبى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت وحدات من الجيش السورى،على قرى (جوباس - مرديخ - معردبسة) شمال مدينة "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبى الشرقى من الإرهابيين ، وذلك بعد تدمير آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وتحصيناتها فيها، وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، أن وحدات الجيش تابعت عملياتها المكثفة في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية الفارة من مدينة "معرة النعمان" باتجاه القرى السابق ذكرها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وخاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين داخلها بعد تمهيد نارى بسلاحى المدفعية والصواريخ وتدمير تحصيناتهم فيها.



وأوضحت أن الاشتباكات انتهت بالسيطرة على القرى بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وفرار من تبقى منهم باتجاه مدينة "سراقب"، حيث تتعامل وحدات الجيش معهم بالأسلحة المناسبة. Advertisements

يشار إلى أن وحدات الجيش السوري قد طهرت، خلال الأيام القليلة الماضية، مدينة "معرة النعمان" و28 بلدة وقرية من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي، وذلك خلال عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد للتنظيمات الإرهابية التي تستمر بالاعتداء على المناطق الآمنة والمدنيين ونقاط تمركز الجيش بالقذائف المتنوعة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السورى، اليوم الأربعاء، أن وحداتها طهرت عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبى من الإرهاب بينها معرة النعمان، المعقل الرئيسى لجبهة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، وقالت القيادة العامة للجيش السورى فى بيان بثته وكالة "سانا" إن وحداتها تابعت فى ريف إدلب الجنوبى عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لجرائم التنظيمات الإرهابية التى تستمر باستهداف المناطق الآمنة والمدنية ونقاط تمركز الجيش السورى بالقذائف الصاروخية والمفخخة.

وأكد البيان أن وحدات الجيش السورى تطهر عدة قرى وبلدات فى ريف إدلب الجنوبى من الإرهاب بينها معرة النعمان، ودير الشرقى، معرشمارين، تلمنس، معرشمشة، الدانا، كفروما، الحامدية، ودير الغربي، كفرباسيل، بابولين، معصران، تل الصوامع، تل دبس ومعراتة".