انطلاق مسابقة القرآن الكريم بتعليم مكة الأحد القادم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينطلق الأحد القادم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي - لجنة الوعي الفكري -، المسابقة الوزارية في عامها الثالث والأربعون "مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم".

وتستهدف المسابقة الطلاب والطالبات والموظفين والموظفات، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمدارس البنين يوم الأحد القادم 8 - 12 / 6 / 1441 هــ ومدارس البنات يوم 16– 17 / 6 / 1441 هــ، فيما تبدأ المرحلة الثانية لمكاتب التعليم "بنين" يومي الاثنين والثلاثاء 16 -17 / 1441 هــ ومكاتب التعليم "بنات" يومي الثلاثاء والأربعاء 24 -25 / 6 / 1441هــ، وتأتي المرحلة الثالثة على مستوى الإدارة "بنين" يوم الأربعاء 24 -25 / 6 / 1441 هــ والبنات يوم الخميس 2 / 7 / 1441 هــ.

كما أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة التدريب التربوى والابتعاث منذ بداية الفصل الدراسى الأول لهذا العام " خطة فعاليات التطوير المهني " لجميع شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة، حيث تم نشرها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للتدريب، ويمكن التسجيل من خلال الرابط http://medu.gov.sa/mt .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قد بلغ عدد البرامج 844 برنامجاً تدريبياً يستهدف تدريب 23.229 مستفيدًا، من المشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمرشدين الطلابيين والمعلمين والمستفيدين من البرامج التقنية وبوابة المستقبل والتربية الخاصة.