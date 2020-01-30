هنية يدعو قادة الأمة العربية والإسلامية إلى رفض "صفقة القرن"

غزة/الخليج 365-



بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، رسائل، إلى جميع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية، طالبهم فيها برفض الخطة الأمريكية المزعومة، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقال تصريح صحفي، لحركة حماس، وصل وكالة الخليج 365، إن هنية، "دعا قادة الأمة العربية والإسلامية في رسائله إلى العمل والتحرك العاجل لرفض ما أعلنه الرئيس الأمريكي في بنود وخطط مشروع ما يسمى بصفقة القرن".

وطالب هنية بضرورة الوقوف ضد كل محاولات "التساوق مع نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف حازم ضد الانحياز الفاضح الذي تمارسه الإدارة الأمريكية من مخططات الاحتلال الصهيوني الاستيطانية والتهويدية ضد الأرض والشعب والمقدسات".

وأضاف البيان "حذر هنية في رسائله من خطورة التساهل في تمرير هذه الصفقة المشؤومة، أو المشاركة في تنفيذها، أو قبولها كأمر الواقع؛ ما يعدّ وصمة عار لن تُمحى، وخطيئة تاريخية كبرى لن يغفرها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاحتلال إجرامي منذ أكثر من 70عامًا".

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وأشار هنية إلى أنه بادر بالاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، "في سبيل توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة هذه الصفقة العدوانية"، مضيفا " بحثنا معه الاتفاق على عمل مشترك للتصدي لهذا الإعلان المشؤوم".

وأضاف "كل الخيارات باتت مشروعة أمام شعبنا الفلسطيني وقواه الحية في مواجهة قرارات وبنود هذه الصفقة العدوانية والجائرة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني، أرضًا وشعبًا وتاريخًا وهوية".

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

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