شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إصابة عنصرين من القوى الأمنية بانفجار قنبلة أثناء تظاهرة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قيادة عمليات بغداد، إن انفجار قنبلة فى ساحة الخلاني، أدى إلى إصابة ضابط وآخر من المنتسبين للشرطة العراقية، اليوم الخميس، ودعت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الامنية لتأمين مناطق التظاهر، بحسب ما ذكره موقع "السومرية نيوز"، وجاء إعلان قيادة عمليات بغداد، فى بيان، قالت فيه: "لا تزال مجموعات من المتظاهرين فى ساحة الخلانى والمناطق المحيطة بها فى حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية مع استخدام العنف".

وأضافت قيادة عمليات بغداد، فى بيان "قواتنا تمارس ضبط نفس عالى، وهى تؤدى مسئولياتها الأمنية فى مكافحة العنف".

وتابعت قيادة عمليات بغداد،"فى الساعة الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة من صباح اليوم، تم إلقاء رمانة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الأمنية فى تقاطع ساحة الخلانى قرب مبنى أمانة بغداد مما أدى إلى إصابة ضابط ومنتسب".

وقالت، "ندعو المتظاهرين السلميين إلى العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، وعدم التمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم فى ساحة التحرير".

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وكان الرئيس العراقى بَرهم صالح، قد منح أمس الأربعاء، الكتل السياسية مهلة حتى يوم الجمعة المقبلة لتقديم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء، ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر حكومى القول "إن لم يتلق صالح ردا عقب انتهاء مهلته فسيقوم بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع"، ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى الاثنين الماضى، القوى السياسية إلى التعاون فى ملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقى.

وقال الحلبوسى فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، الاثنين الماضى، إن اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب، تأتى كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة فى البلاد.

وتابع، بأنه مازال هناك شباب فى ساحات التظاهر يطالبون بالإصلاح، ولابد من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي.