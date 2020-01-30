شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى السعودى للوقاية من الأمراض" يحذر من السفر إلى الصين بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجّه المركز الوطني السعودى للوقاية من الأمراض ومكافحتها المواطنين، اليوم، نصيحة لجميع المواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الصين لغير الحاجة الماسّة في الوقت الراهن؛ بسبب تفشي وباء "كورونا" حسبما نشر موقع سبق .

وطالب المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" بالتريّث حتى تتم السيطرة التامة على الفيروس؛ حرصاً على سلامتهم.

وكانت قد سجّلت 37 حالة وفاة إضافية بفيروس "كورونا" المستجدّ في مقاطعة هوبي في وسط الصين، بؤرة تفشي هذا الفيروس التنفسي المميت، وهو ما يرفع إلى 169 عدد الوفيات جراء هذا الوباء المنتشر في البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.

كما سجّلت 1032 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، وفق السلطات.

Advertisements

ودعت منظمة الصحة العالمية العالم إلى التحرك لمواجهة فيروس "كورونا" المستجدّ الذي خلّف إصابات فاقت عدد الإصابات بوباء "سارس" قبل نحو عشرين عاماً، فيما أجلي مئات الأجانب من مدينة ووهان الصينية.