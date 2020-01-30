شكرا لقرائتكم خبر عن 902 مليون درهم مساعدات الرعاية الاجتماعية فى أبوظبى خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بلغت قيمة مساعدات الرعاية الاجتماعية التي منحتها جمعيات النفع العام في إمارة أبوظبي للمواطنين نحو 902 مليون درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 2% مقارنة مع العام السابق وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت الاحصائيات أن عدد الحالات التي استفادت من مساعدات الرعاية الاجتماعية وصلت إلى 13.9 ألف حالة شملت 25.4 ألف شخص على مستوى الإمارة في مؤشر على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعد من أهم ركائز التنمية الشاملة ضمن رؤية أبوظبي 2030.

وكانت أعلى نسبة للمستفيدين من مساعدات الرعاية الاجتماعية هم كبار المواطنين /المسنين/ والتي حصلت على 35.8% من إجمالي المساعدات المقدمة خلال العام 2018.

وجاءت حالات العجز الصحي بالمرتبة الثانية في قائمة أكبر المستفيدين وبنسبة 13.2% وذلك وفقا للأرقام ذاتها الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي والتي أظهرت أيضا أن مساعدات أصحاب الهمم حلت بالمرتبة الثالثة.

وبالإضافة إلى الفئات الثلاثة السابقة فإن قائمة المستفيدين من مساعدات الرعاية شملت أيضا المطلقات والأرامل والأيتام والمتزوجات من أجانب وحالات العجز المادي وأسر المساجين والبنات غير المتزوجات وبعض الفئات الأخرى.

يشار إلى أن عدد جمعيات النفع العام في أبوظبي بلغ 70 جمعية في نهاية العام 2018 بزيادة قدرها 5 جمعيات عن العام السابق، وشكلت جمعيات الخدمات العامة والثقافية 41.4% من إجمالي الجمعيات المسجلة.

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ومن جهة اخرى بلغـت قيمة التجارة الخارجية، عبر منافذ إمارة أبوظبى 88.6 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى، مقابل 92.7 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 4.4%.، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

وأرجع تقرير حركة التجارة السلعية، الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبى، أمس، تراجع التجارة السلعية إلى الانخفاض في قيمة كل من الواردات إلى 42.1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، مقابل 47.2 مليار درهم، للفترة نفسها من عام 2018 وبنسبة 10.8%، والصادرات غير النفطية بنسبة 3.4%.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت إعادة التصدير فى التجارة السلعية لإمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.4% لتصل إلى 21.53 مليار درهم، مقابل 19.69 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت قيمة التجارة الخارجية، في شهر مايو من عام 2019 بنسبة 18.8%، عما كانت عليه في مايو من عام 2018، وكان هذا حصيلة انخفاض قيمة كل من الصادرات، والواردات، والمعاد تصديره، بنسبة 21.8%، و19.7% و13.2% على التوالي خلال الفترة نفسها.