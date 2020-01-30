شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: مقتل 10 مدنين فى غارة على أدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الحدث فى خبر عاجل لها أن غارة روسية تسببت فى قتل 10 مدنيين فى إدلب وفق ما ذكره المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن الغارة التى راح ضحيتها 10 مدنين بعد قصفها من قبل طائرات حربية روسية وفي التفاصيل فإن أحد الغارات استهدفت محيط الفرن بالمدينة ما أدى لاستشهاد 7 مدنيين بينهم 5 مواطنات وطفل، وهم من نازحي قرية جوزف بجبل الزاوية، فيما استشهد البقية في الغارات على مشفى الشامي الجراحي.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري استمرار الاشتباكات بوتيرة على محوري الصحفيين غرب مدينة حلب والقراصي بريفها الجنوبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجمات متواصلة من قبل الأخير بغية تحقيق تقدمات جديدة في المنطقة، كما تستمر الاشتباكات بين الطرفين على محاور واقعة شمال مدينة معرة النعمان في محاولة من قبل قوات النظام الاقتراب أكثر فأكثر والوصول إلى بلدة سراقب بعد أن اقتربت إلى مسافة نحو 5 كلم منها.

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وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أمس الأربعاء، أن 27 منطقة سكنية في المناطق المحررة من منطقة خفض التصعيد بإدلب، أصبحت تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية.

وقال رئيس المركز خلال مؤتمر صحفي: "حتى الآن، ضمت القوات الحكومية 27 منطقة سكنية لسيطرتها، بالمناطق المحررة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، التي يتم بذل أقصى الجهود لإعادة الحياة الطبيعية لسكانها في أقرب وقت ممكن".