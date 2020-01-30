شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد استعدادها للقيام بدور بناء تجاه استعادة السلام فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو استعداد بلاده للاضطلاع بدور بناء تجاه استعادة السلام فى سوريا فى وقت مبكر، وقال تاو –فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول العملية السياسية فى سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، إن "الصين مستعدة للقيام بدور بناء باتجاه استعادة السلام والاستقرار والتنمية فى سوريا فى وقت مبكر. وتشيد الصين بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص (جير بيدرسون) والمشاركة البناءة للأطراف السورية، كما تدعم المبعوث الخاص في تكثيف الاتصالات مع الحكومة السورية للاستماع إلى الطلبات المشروعة للحكومة".

وكانت آخر الجهود الرئيسة لإنهاء النزاع بدأت في أكتوبرالماضي في جنيف مع انعقاد اللجنة الدستورية السورية لصياغة دستور جديد لسوريا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وواجه المبعوث الأممى لدى سوريا جير بيدرسون،نوفمبر الماضى، صعوبات عدة فى اجتماعات اللجنة الدستورية التى احتضنتها العاصمة السويسرية جنيف، وذلك بسبب جدول الأعمال الذى لم يتم التوافق بين وفدى الحكومة السورية والمعارضة على تحديده.

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وقال مصدر من وفد حكومة دمشق لوكالة "سانا" إن وفد لجنة مناقشة الدستور جاهز، للانخراط بالمبادئ الوطنية التى لا يمكن أن يختلف عليها السوريون لكن وفد المعارضة اختلف عليها ورفض نقاشها لأسباب باتت معروفة للشعب السورى.

وأكد المصدر إلى أن وفد حكومة دمشق على مدار يومين لم يدخل إلى أى جلسة بسبب رفض وفد المعارضة السورية المبادئ الوطنية التى أراد وفد الحكومة طرحها، مضيفا إن وفد المعارضة يأتمر بأوامر أسياده الأتراك ورفض الدخول بأى نقاش حول المبادئ الوطنية الأساسية والتى تهم الشعب السوى..

وأوضح المصدر أن ارتهان وفد المعارضة للخارج جعله يرفض نقاش مبادئ أساسية كالاستقلال والسيادة ومكافحة الإرهاب وقال: من رفض الانخراط بالجلسات منذ يومين هم وفد المعارضة وليس وفد دمشق، وذلك لعدم قدرته على مناقشة قضايا وطنية كرفض الاحتلال التركى والأمريكى ومحاربة التنظيمات الإرهابية ومكافحة الإرهاب.