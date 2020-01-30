إرسال تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود السورية

هاطاي/الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الأربعاء، تعزيزات عسكرية لولاية هطاي الحدودية مع سوريا. وحسب مراسل الخليج 365، وصلت قافلة عسكرية مؤلفة من مدرعات ومركبات محملة بجنود إلى قضاء "قريق خان" بالولاية المذكورة. وعلمت الخليج 365 أنّ القافلة العسكرية أرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية على الحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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