العراق.. إصابة ضابط وعنصر أمن بهجوم بقنبلة قرب ساحة التظاهرات ببغداد

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، إصابة ضابط وعنصر أمن بهجوم نُفذ بقنبلة يدوية قرب ساحة الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد، فيما دعت المتظاهرين الى التعاون للعمل على كشف المجموعة التي استهدفت قوات الأمن.

وذكرت قيادة عمليات بغداد (إحدى تشكيلات الجيش) في بيان، انه "في الساعة الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة من صباح اليوم تم القاء قنبلة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما ادى الى إصابة ضابط ومنتسب".

ودعت القيادة في بيانها "المتظاهرين السلميين كافة على العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع القوات الامنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر".

ونوهت الى انها "لا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".

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ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.

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