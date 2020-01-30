الجزائر..توقيف أكثر من 200 أجنبي داخل مظاهرات الحراك في 2019

الجزائر/عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
قال مسؤول أمني كبير في الجزائر، الأربعاء، إن شرطة البلاد أوقفت خلال 2019 أكثر من 200 أجنبي تسللوا إلى داخل مسيرات الحراك الشعبي وتم إخلاء سبيل أغلبهم.
جاء ذلك على لسان عيسى نايلي مدير الأمن العام بإدارة الشرطة في مؤتمر صحفي بالعاصمة لعرض حصيلة العام 2019.
ووفق المتحدث تم خلال هذه السنة "توقيف 223 أجنبيا من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات الشعبية سواء بحسن نية أو لأغراض أخرى وتم إطلاق سراح أغلبيتهم فيما تم طرد 24 منهم وإحالة 10 آخرين للقضاء" دون ذكر التهم الموجه إليهم أو جنسياتهم.
وشهدت الجزائر في 22 فبراير/ شباط 2019 اندلاع انتفاضة شعبية سلمية غير مسبوقة دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن الحكم مطلع أبريل/ نيسان من نفس السنة.
وتتواصل مظاهرات الحراك إلى اليوم ودون انقطاع دون صدامات للمطالبة بتغيير جذري لنظام الحكم وفق شعارات يرفعها ناشطون، رغم انتخاب رئيس جديد للبلاد في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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