طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة

غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/الخليج 365 شنت مقاتلات إسرائيلية، ليل الأربعاء/ الخميس، غارات على موقع عسكري يتبع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأرض زراعية، جنوبي ووسط قطاع غزة. وأفاد مراسل الخليج 365 أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا لـ"كتائب القسام"، الذراع المسلح لحركة "حماس"، في غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. كما شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غارة ثانية على أرضٍ زراعية في مدينة دير البلح وسط القطاع. Advertisements وذكر أن القصف تسبب بأضرار مادية بالمنشآت الفلسطينية القريبة منه.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي حتى الساعة 9:56 (ت.غ).. يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مساء الأربعاء، وسقطت في منطقة مفتوحة فيما يعرف بغلاف قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

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