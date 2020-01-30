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صحيفة الخليج الالكترونية
أطلق رئيس وزراء الهند نازيندا مودي تصريحات نارية تهدد باكستان بالحرب والهزيمة في غضون 10 أيام فقط .
وقال “مودي ” في كلمة ألقاها بأكاديمية عسكرية بنيودلهي : سبق أن خسرت باكستان 3 حروب. لن تحتاج قواتنا العسكرية لأكثر من 7-10 أيام من أجل إسقاط باكستان .
وهاجم “مودي ” باكستان مشيراً إلى أنها تنتهج “الحرب بالوكالة” من خلال دعم الجماعات المتمردة في إقليم كشمير .
أما باكستان ، فقد نددت بتلك التصريحات مشيرة إلى أن مودي يلجأ إلى إلهاء شعبه لصرفه عن الإتقادات التي طالته في محاولات يائسة ، كما أعلنت باكستان أنه مستعدة للرد “الفوري والفعال ” .
الجدير بالذكر أن الهند وباكستان شهدتا 3 حروب منذ الإنقسام في 1974 م ، كما تواجهت مقاتلاتهما في إقليم كشمير عام 2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الهند يعلن الإستعداد للحرب على باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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