رئيس وزراء الهند يعلن الإستعداد للحرب على باكستان

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلق رئيس وزراء الهند نازيندا مودي تصريحات نارية تهدد باكستان بالحرب والهزيمة في غضون 10 أيام فقط .

وقال “مودي ” في كلمة ألقاها بأكاديمية عسكرية بنيودلهي : سبق أن خسرت باكستان 3 حروب. لن تحتاج قواتنا العسكرية لأكثر من 7-10 أيام من أجل إسقاط باكستان .

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وهاجم “مودي ” باكستان مشيراً إلى أنها تنتهج “الحرب بالوكالة” من خلال دعم الجماعات المتمردة في إقليم كشمير .

أما باكستان ، فقد نددت بتلك التصريحات مشيرة إلى أن مودي يلجأ إلى إلهاء شعبه لصرفه عن الإتقادات التي طالته في محاولات يائسة ، كما أعلنت باكستان أنه مستعدة للرد “الفوري والفعال ” .

الجدير بالذكر أن الهند وباكستان شهدتا 3 حروب منذ الإنقسام في 1974 م ، كما تواجهت مقاتلاتهما في إقليم كشمير عام 2019 .