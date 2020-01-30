المعيوف يجدد عقده مع الهلال

صحيفة الخليج الالكترونية يعتزم حارس مرمى الفريق الأول بنادى الهلال، عبدالله المعيوف، تجديد عقده مع النادى. وبحسب ما تم بين إدارة النادى والحارس، فسوف يتم تجديد العقد معه لمدة 3 أعوام. ومن المتوقع أن يوقع المعيوف على العقد رسميًا خلال الأسبوع القادم.

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