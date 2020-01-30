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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت الإدارة العامة للمرور أن الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على 20 متراً يعد من ضمن المخالفات المرورية، التي تتراوح غرامتها ما بين 150 إلى 300 ريال.
ووجهت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على “تويتر” نصيحة لقائدي المركبات قالت فيها: “إذا لم تتمكن من الخروج من الطريق العام بالشكل الآمن والنظامي، قم بالقيادة إلى المخرج التالي ولا تربك حركة المرور”.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يحذر قائدي المركبات من ارتكاب هذه المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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