ضبط مقيماً آسيوياً مطلوباً في قضية سرقة وبرفقته عاملة منزلية هاربة

صحيفة الخليج الالكترونية

ضبطت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة بيشة مساء أمس الأربعاء، مقيما آسيويا مطلوبا في قضية تتعلق بسرقة 24 ألف ريال من كفيله، وبرفقته عاملة منزلية هاربة من كفيلها منذ 3 سنوات.

وأوضحت مصادر، أن دوريات القوة الخاصة بأمن الطرق بمركز الطيارة في محافظة بيشة اشتبهت في مقيم آسيوي يقود شاحنة صغيرة وبرفقته امرأة، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه بتفتيشهما، اتضح أن المقيم مطلوب في قضية سرقة 24 ألف ريال من كفيله، وأن العاملة مسجل بحقها هروب من كفيلها منذ 3 سنوات.

وأضافت أنه عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة.